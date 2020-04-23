Топалов «взорвался» от злости или как Тодоренко «получила» за свою популярность

Вчера, 16:37

Певец не сдержался и обругал Регину — эмоции скрыть было трудно.

В новый выпуск «People Talk» была приглашена супружеская пара: Регина Тодоренко и Влад Топалов. Интервью проводилось удаленно, так что звезды чувствовали себя максимально расслаблено. Это дало понять, как складываются отношения звезд за камерами. Как оказалось, образ сдержанного и покладистого мужа был ошибочным и Влад вовсе не «пай-мальчик» каким его привыкли представлять. За то, что Регина перебила мужа, певец не сдержался и обругал ее крепким матерным словцом, что повергло в шок ведущую программы. Даже извинение Тодоренко не сгладили углы, после чего стало понятно — в семье Тодоренко -Топаловых не все так гладко как кажется.

Причиной такого поведения, могла стать заведомо напряженная ситуация в семье, ведь ни для кого ни секрет, что Топалов уже давно находится в тени своей звездной супруги. На это пожаловался и сам певец, в беседе он буквально «кричал» о своем положении.

То, что Регина помешала ему даже в интервью, было последней каплей и Топалов «взорвался» от злости, добавив, что она и так болтала без умолку. Хоть супруги и пропагандируют институт семьи и брака, звезда шоу «Маска» не стала отрицать, что возможно когда-нибудь они все же могут развестись. Такие предположения со стороны Тодоренко и возникший конфуз дают повод задуматься о реальных проблемах у пары, так как уже сейчас Регина «получила» за свою популярность.

Тем не менее, Влад Топалов не просто так сорвался, ведь осознавать, что жена является источником доходов, для мужчины трудно. К тому же, Влад показал себя с весьма патриархальной стороны, а значит, конфликты пары имеют не единичный случай.