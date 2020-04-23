Сын Клявера идёт по «музыкальным стопам» отца

Вчера, 15:13

Шестилетний Даниэль уже учится играть на гитаре.

Довольно часто дети музыкантов проявляют интерес к творчеству и стараются подражать родителям. Так случилось и с сыном Дениса Клявера, экс-вокалиста группы «Чай вдвоём». Маленький Даниэль явно идёт по стопам отца, что можно заметить по видеороликам из соцсетей.

В очередном Instagram Stories Денис показал поклонникам, как его наследник управляется с гитарой. Пока ещё мальчик не умеет играть на инструменте, но уже вполне осмысленно орудует им - не просто бьёт по струнам в случайном порядке, а пытается составлять мелодии, перебирая их.

Вполне вероятно, что через пару лет, когда Даниэль будет постарше, он начнёт заниматься музыкой куда плотнее, а со временем выйдет на сцену, как и звёздный родитель. На данный момент всё указывает именно на это.