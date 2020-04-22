«Куча инфузорий повылазило»: Тарзан сорвался на фанатов из-за повторной измены Королевой

Вчера, 23:00

Роман с танцором Папунаишвили не остался незамеченным Глушко.

Как бы ни пытался стриптизер Сергей Глушко убедить всех своих поклонников, что его супруга Наташа Королёва его любит и не изменяет, получается это плохо. Если бы еще сама певица на глазах у всех поклонников не встречалась с экс-любовников танцором Евгением Папунаишвили, то может быть и Тарзан не сорвался на фанатов из повторной измены супруги. «Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти», - пишет артист в одном из последних постов у себя на странице в соцсети, сетуя на то, то ему «не могут простить» то, что его любит «самая прекрасная русалка страны».

Наташа была в браке с Глушко уже порядка четырех лет, когда в 2007 году решилась участвовать в новом для того времени шоу «Танцы со звездами». Партнера организаторы проекта обещали Королевой самого лучшего, она сама просила длинноволосого блондина, как ее муж, но вместо этого певицу поставили в пару со жгучим брюнетом Папунаишвили. В паре быстро сформировались отличные отношения, причем настолько теплые и нежные, что об их романе не говорил только ленивый.

И вот Наташа вновь встречается с бывшим любовником, соперником Тарзана, нежничает и обнимается с ним на видео, которое потом публикует на своей странице. Конечно, выходка Королевой привлекла внимание, Глушко начали писать о похождениях жены, что в итоге и привело к нервному срыву и потоку агрессии. Тарзан категорически не хочет признавать то, что супруга «ходит налево» прямо у него на глазах, хотя факт измены вполне очевиден.