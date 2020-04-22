Влюбленный Лазарев покорил «занятого» Дворецкого

Вчера, 16:40

«Бальзам на душу» — мама Сергея оценила романтичность сына.

Влюбленный Сергей Лазарев покорил «занятого» Михаила Дворецкого. В микроблоге директор певца разместил фотографию с цветами с явной иронией. Дворецкий будто намекает, что Сергею удалось нейтрализовать его неприступность и наконец добиться расположения. Мужчин связывает давняя дружба.

Внимательные наблюдатели и пресса методично раскрывали всю подноготную общения знаменитостей. В итоге оказалась, что товарищеские отношения, скрепя сердце, принял лишь Сергей из-за нового романа Дворецкого и его бойфренда Ивана Батанова. Однако возлюбленный Михаила отдалился от него, и это позволяет считать, что перед Лазаревым в очередном раз замаячил зеленый свет.

Грех не воспользоваться: долго раздумывать и терзаться сомнениями артист не стал, а предпочел действовать. Как видно, настойчивость Лазарева уже дала первые плоды. Сомневаться в участии Сергея почти не приходится. Любопытно, что его мама частенько комментирует публикации менеджера сына. Можно сделать вывод об идеальном взаимодействии Сергея и Валентины Викторовны. Женщина приняла нетрадиционную ориентацию наследника, которая для многих родителей оказывается серьезным переломным моментом, разделяющим жизнь на до и после.

Вероятно, после смерти старшего брата исполнителя Павла Валентина Викторовна пересмотрела свое отношение к пристрастиям сына. Хотя не исключено, что на этой почве у родных и вовсе не было никаких конфликтов, а мама Сергея изначально была лояльной и толерантной. На днях Дворецкий выложил скриншот из шоу «Маска», где Лазарев выступал в роли динозавра. И снова родительница знаменитости незамедлительно отреагировала на заметку радостного Михаила, который пришел в восторг от выступления подопечного.

По-видимому, «бальзам на душу» — это яркий и жизнеутверждающий мажорный аккорд от восторженной Валентины Викторовны, которой приятно осознавать, что сын наконец воссоединился с Дворецким. Тем не менее, пост директора может и не иметь скрытого смысл. Может, Михаил попросту решил поделиться симпатичным букетом с пользователями Сети, а Лазарев здесь совсем не причем.