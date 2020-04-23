Больше не проект MTV или как Фадеев спас Зосимову от тирании могущественного отца

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Дочь основателя телеканала «MTV Россия» покинула сцену в 2003 году. Предполагается, к этому неспроста приложил руку известный продюсер.

Певица Елена Зосимова была популярна в начале 90-х. Её раскруткой отец занимался лично. Как основатель телеканала «MTV Россия», Борис Зосимов обладал связями и возможностями на сцене, оттого вливал деньги в продвижение дочери. Как позже установилось, решение связать жизнь со сценой принадлежало не ей самой, а отцу. Этим мужчина подпитывал интерес к своей фамилии, не менее популярной в те годы.

Девушка же отличительными вокальными данными не обладала, да и не проявляла заметного желания к эстраде. Тем не менее хиты в репертуаре имела, например «Подружки».

В 2002 году Елена уже не старалась держаться на плаву и намеревалась выпустить очередной альбом из ранее спетых песен. Тогда и появился Максим Фадеев, который по слухам, спас Зосимову от тирании отца. Предположительно продюсер умышленно разыграл условия, при которых альбом выпустить невозможно. Примечательно, что сборник хитов действительно не увидел свет, а после песни «Забудь», которую спродюсировал Фадеев, Зосимова и вовсе покинула сцену.

Иногда причинами ухода указывают брак с предпринимателем Михаилом Хенкиным. Однако матерью Зосимова впервые стала лишь в 2004 году, потому семья не мешала заниматься сольной карьерой. Но и просто уйти со сцены вопреки воле могущественного отца, предполагается, девушка также не могла. Однако, чем именно помог Фадеев до сих пор остаётся секретом. Ясно одно: Зосимова больше не проект MTV.