Батрутдинов признался в профессиональной ничтожности перед Харламовым

Вчера, 10:00

Мужчина подтвердил подозрения относительно своего успеха на Comedy Club.

Речь идёт о свежем выпуске юмористического шоу «Ошуительное хоу», но на этот раз, без шуток. Ведущий Тимур Батрутдинов заявил, что товарищ по сцене Гарик Харламов сделал ему карьеру и имя. Некоторые предположат, что подобный номер – всего лишь очередная шутка парней, однако, имеются некоторые примечательные НО.

Во-первых, Батрутдинов действительно был в Comedy Club на вторых ролях, отчего Харламов выглядел более выигрышно. Во-вторых, все свои сольные проекты мужчины делают вместе. В том же «Ошуительном хоу» Харламов преимущественно ведёт диалог с гостями. Когда Батрутдинов признался в профессиональной ничтожности перед ним, коллега ответил недоумевающей паузой. В последний раз, когда Батрутдинов появился на телевидении самостоятельно (шоу «Холостяк») не увенчался успехом, а по слухам, принёс «ТНТ» значительные падения рейтингов (комик не построил отношений на проекте).

При этом «Ошуительное хоу» базируется на идеалах жанра стендап, в котором комичные диалоги являются следствием произошедших жизненных обстоятельств. Иногда заметно, как Батрутдинову словно не достаёт харизматичности на экране, но возможно это всего лишь сценический образ. Не исключено, что это также может быть связано с одиночеством и отсутствием собственной семьи.

В целом свежий выпуск «Ошуительного хоу» с Егором Кридом некоторым может показаться непримечательным: шуток не хватало, а Батрутдинов выглядел грустным. Однако, в комментариях под видео фанаты, как всегда по достоинству оценили работу монтажёра. В большинстве случаев, как оказалось из-за него «Ошуительное хоу» и смотрят.