«На самом деле» Сабина Пантус родила сына от Устужанина?

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Отцовство детей девушки до сих пор под большим вопросом.

Роман между экспертами популярного ток-шоу заметен невооруженным взглядом. Их отношения уже давно перешли грань «рабочие», превратившись в нечто большее. Чего только стоят многочисленные фото, где Пантус в неформальной обстановке прижимается к коллеге? Между тем, Сабина имеет двоих детей, а имя отца не называет ни под каким предлогом.

Старший сын Пантус хоть и похож на нее саму, но в нем и явно прослеживаются черты Устужанина. Мужчина мог передать наследнику глубокий взгляд, черты губ и широкий лоб. У Сабины никогда не было мужа, а скрывать отцовство своих детей она может из-за страха раскрытия романа, ведь Устужанин, по слухам, глубоко женат! Эксперты шоу «На самом деле» теперь сами нуждаются в проверке, ведь если супруга Романа узнает об этом «инциденте» - беды не миновать. Сабина даже не собирается расставаться с Устужаниным, с каждым днем публикуя все больше фотографий с названным любовником.

Как бы то ни было, Сабина не запрещает Устужанину общаться с ребенком – на некоторых фото было заметно, что Роман находится в помещении, очень похожем на квартиру коллеги. Вполне возможно, что свой большой секрет эксперты хранят из-за общественного давления. Служебный роман, разница в возрасте, семья Романа – все это может препятствовать рассказу девушки о том, что она родила сына от Устужанина.