Гарик, намек понял? Асмус не против второго ребенка от Харламова

Вчера, 22:00

Алименты после развода явно будут больше.

Несмотря на то, что паре Гарика Харламова и Кристины Асмус прочили развод еще год назад, пара до сих пор вместе назло всем бедам. Ни скандальные постельные сцены, ни снятые обручальные кольца – ничего не смогло разрушить брак знаменитостей. Не факт, что противоречия пара смогла пройти полностью, но недавний пост Асмус показывает, что Гарику, вполне вероятно, вскоре найдется занятие. Кристина разместила свое «беременное» фото, но призналась, что это лишь

Так как пара находится на карантине, Кристина задумалась о пополнении в семье. Дочка растет и с родительскими обязанностями пара справляется. Пришло время и для второго малыша. Асмус вовсе не против второго ребенка от Харламова, потому как ни Петров, ни Янковский такую ответственность на себя явно не готовы брать. Любовники любовниками – но на серьезные отношения с Кристиной не подписывался ни один из актеров.

Остается надеяться, что Гарик намек понял и теперь знает, что делать, чтобы продлить свой брак еще на несколько лет. Казалось, что после того, как все записали Харламова в холостяки – надежды нет и Асмус он потерял, но юморист смог невообразимым образом избежать не только развода, но и укрепить свои позиции. Видимо, помимо природной харизмы и популярности у Харламова имеются и прочие козыря, ради которых красавица Асмус согласна остаться именно с ним.