Роман двух филантропов. Дудь скрывает «благотворительную» интрижку с Ивлеевой?

Вчера, 18:30

Настя уже не может скрывать положительное влияние Юрия.

Настя Ивлеева решила, что бесконечные челленджи и прямые эфиры уж точно не сделают ей славы, потому «на пике» решила объявить, что перестает дурачиться в Instagram и начинает заниматься серьезными делами. Выбор пал на благотворительность. Все бы ничего, но практически в одно время миллионные взносы благотворительным фондам решил делать ее старый знакомый Юрий Дудь. Простое совпадение? Возможно! Но если копнуть поглубже становится понятно, что все не так просто и свою «благотворительную» интрижку Ивлеевой и Дудь скрывают не просто так.

Еще во время интервью Насти Ивлеевой у Юрия Дудя между артистами чувствовалась определенная «химия» и поклонники еще тогда начали говорить об их романе. Настолько интимного интервью у журналиста не случалось ни до, ни после Ивлеевой. Видимо с тех пор они поддерживали связь, которая постепенно переросла в роман. Особой веры в крепкость брака Ивлеевой и Элджея не было ни у кого, потому жениха на стороне Настя выбирала с максимальной тщательностью. Выбор пал на Дудя, с которым у Ивлеевой, как можно было увидеть в том самом интервью, на удивление много общего. Два филантропа нашли общее увлечение - благотворительность.

Известно, что, помимо прочих несчастий, затянувшийся карантин стал причиной для многочисленных разводов по всему миру. Учитывая, что Насте никогда не доводилось проводить с мужем взаперти столько времени, неудивительно, что нервы у нее сдали. Тут как тут оказался Дудь, вместе с которым Настя и решила провести (понятно, под чьим влиянием) внезапную благотворительную акцию.