Красивая и несчастливая. Климова не задерживается в браке из-за характера «мигеры»?

Вчера, 18:00

Трех попыток создать крепкую семью Екатерине не хватило.

Актрисе Екатерине Климовой уже 42 года, но счастье в личной жизни она так и не обрела, хотя пробовала трижды. Не смог ужиться с артисткой ни ювелир Игорь Ворошилов, ни актеры Гела Месхи и Игорь Петренко. Климова все уверяет, что с мужчинами на сошлась характерами, будто обвиняя в разрушенном браке именно их. Однако, причина наверняка лежит в самой Екатерине, но эту сторону Климова обсуждать явно не готова, ведь может оказаться, что из-за характера «мигеры» в браке она не задерживается.

Красивая и несчастливая – именно так можно охарактеризовать ситуацию, в которой оказалась Климова. Ни общие дети, ни штамп в паспорте не помогли артистке удержаться в списке замужних. Тем не менее, раскрывать детали разводов Климова не торопиться, зная, что в ответ на это всем ее бывшим также найдется, что сказать о несносном характере знаменитости. Публичное выяснение отношений Климовой уж точно не нужно. Актриса постепенно смирилась с тем, что хорошего мужчину ей не найти, потому радуется тому, что имеет – оставшимся после трех браков детям.

Непонятно, собирается ли Климова снова выходить замуж. Неудачных раз ей хватило, потому особого желания наступать на те же грабли ей хватило. Видимо, судьба красивых женщин – не всегда семейный уют и спокойствие. Такие как Климова могут позволить себе свободу и независимость в обмен на статус «вечной холостячки». Климовой проще в одиночку воспитывать детей, чем уживаться с женихами, не устраивающими её «от и до».