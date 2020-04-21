Навка - сводная бабушка. Дочь Пескова беременна первенцем

Вчера, 15:15

Лиза рассказывала о тайном муже, пришла пора тайного ребенка.

Лиза Пескова, в виду высокого положения своего отца, предпочитает держать личную жизнь под секретом. Тем не менее, ряд недавних сливов со стороны СМИ раскрыл правду – девушка не только в отношениях, но даже замужем! Теперь же дочь пресс-секретаря президента готовит отцу настоящий сюрприз. В своем Instagram девушка более чем прозрачно намекнула на то, что беременна первенцем.

В своем Instagram Лиза заявила, что страдает от стандартного признака беременности – капризов и смены аппетита. Пескова рассказала, как заставила в ночь ехать мужа за мороженым, а после от сладости отказалась. Такое удивительно, когда девушка находится в интересном положении. В любом случае, Лизе придется хранить молчание, пока она уже не сможет скрывать беременность. Другого ей не разрешит отец. Тем не менее, лайкающая записи падчерицы Татьяна Навка все поняла и так.

Назревает любопытная ситуация. Навка – теперь сводная бабушка, потому открытым остается вопрос, кто будет получать больше заботы и ласки – внук Пескова или его младшая дочка, рожденная в браке с Навкой. Учитывая то, как трепетно относится Дмитрий к своим детям от прошлого брака, неудивительно, что Татьяна получила в лице Лизы серьезную конкурентнку. Последнее, что требуется семейству Пескова - это вражда между выросшей дочерью и не желающей сдавать позиции Навкой. Фигуристка пока делает вид, что не перереживает за вынашиваемого «конкурента», но время покажет, как все на самом деле.