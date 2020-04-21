У разбитого корыта. Вдова Кобзона осталась на мели из-за «щедрости» мужа

Вчера, 14:35

Возможность получить 18 миллионов от должников испарилась со смертью певца.

Голос Иосифа Кобзона навсегда затих более двух назад, но эхо от другой его деятельности, кроме музыкального творчества, семья певца ощущает на себе до сих пор. Его вдова Нелли и вовсе в скором времени рискует остаться у разбитого корыта. На мели женщина осталась из-за «щедрости» мужа, который давал деньги в долг, судя по всему, направо и налево. В результате, Нелли предстоит судебная тяжба на 18 миллионов рублей и дорогостоящее имущество. Об отмене безбедной старости сообщили коллеги из Mash.

Ситуация берет начало еще в 2009 году, когда у певца решили одолжить указанную сумму в валюте некогда приближенные к нему люди. На эти деньги будущие должники открыли в Германии музей. Возвращать Кобзону деньги они не стали, потому певец отобрал у них часть дорогостоящих картин, как залог. Теперь же, когда Иосифа Давидовича нет в живых – осталась лишь его семья, более не защищенная авторитетом влиятельного отца. Ушлые должники поняли, что настал их час и хотят не только не возвращать долг, но и оставить вдову Нелли без гроша. Именно поэтому на женщину подали в суд, где будут требовать забранные певцом в качестве залога картины обратно.

Справедливости ради стоит отметить, что наследники легендарного певца оказались сами виноваты в этом несчастье. Никаких претензий должникам они не выдвигали, потому те и воспользовались лазейкой. Остается надеяться, что от Кобзона его вдове достались не только бесценные воспоминания, но и влиятельные адвокаты, которые восстановят справедливость.