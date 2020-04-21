Рыжий, спасайся! Принц Гарри из-за судов Меган останется без гроша

Вчера, 15:00

Супружеская пара не может жить спокойно даже в изгнании.

Отрекшись от монарших регалий, герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, уехали на ПМЖ в Канаду, но проблемы продолжают преследовать их и по сегодняшний день. Британская пресса опубликовала детали переписки будущих супругов с отцом Меган. Деталями поделился журнал Super, показав, что супруги занимались «мягким» шантажом, пытаясь испугать отца актрисы. Пара, как известно, планировала суд с британской прессой, но теперь хочется лишь сказать им «сассексы, спасайтесь!», потому как при всех доказательствах, таблоиды оставят пару без гроша.

Меган готовилась судиться с ненавистной ей прессой якобы за намеренное искажение информации о ней и о ее семье. Но, как видно, и Гарри и Меган делали все, в чем их обвиняли. Герцогиня так долго доказывала всем, что на ее родню давления не оказывалось, однако письма Гарри говорят именно об этом. Фразы в духе «только мы можем вам помочь» передают весь дух посланий рыжего принца. Он любыми путями хотел, чтобы надоедливый отец Меган замолчал и перестал общаться с журналистами. Таболиды говорила публике только правду, потому и суд у Маркл они, ожидаемо, выиграют. А после супругов настигнет еще и жаждущий денег отец Маркл.

Наверняка принц Гарри вспоминает свои холостые времена со светлой грустью. Тогда рыжий добряк ездил по всему миру, участвовал в благотворительности и был народным любимчиком. После свадьбы с Меган это пошло ко дну. Мало лишиться, с подачи жены, монаршего титула, теперь из-за разборок с СМИ придется потратить еще и последние деньги. Наивный Гарри был втянут в войну с «голливудским оттенком», которую он не сможет выиграть.