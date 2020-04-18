Никто не переплюнет Андреева, или почему Сябитова гонит от себя всех мужчин

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После совместной жизни с молодым мужем, сваха, похоже, уже не хочет давать шансов пожилым ухажерам.

Наконец выяснилась причина, почему Роза Сябитова гонит от себя всех мужчин. Дважды побывавшая замужем ведущая «Давай поженимся», похоже, снова пытается найти себе юного любовника, однако таким она, увы, уже неинтересна.

В одном из последних выпусков телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова выразила свое мнение по поводу «зрелых» мужчин. На фразу 49-летнего жениха: «Я ещё фору молодым могу дать» она язвительно ответила: «Все вы так говорите». Сваха, видимо, уже не раз убеждалась в том, что мужчины с опытом значительно уступают любовникам помоложе. Это и неудивительно, ведь последний супруг Розы был младше её на 10 лет - теперь она уж точно знает, что никто не переплюнет молодого Юрия Андреева.

После второго замужества личная жизнь свахи так и не сложилась, и теперь она одинока. С своём Instagram-профиле Сябитова как-то рассказала, что не выходит замуж потому что уже не сможет найти настоящего мужчину. Но, кажется, дело совсем в другом. Пожилые ухажеры 58-летнюю Розу уже не устраивают, а молодым, она сама, к сожалению, не нужна. Сейчас Роза, видимо, то дело и вспоминает об ухажёрах помоложе, которые уже давно живут своей жизнью.