Еприкян закрывает Comedy Woman и переезжает в Армению?

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«Завал» проблем мог заставить Наталью Андреевну повесить на шоу «замок».

О жестком нраве Натальи Еприкян говорят уже давно. Тяжелые условия работы и графики частенько заставляет девушек едва ли не толпами покидать шоу. Неужто юмористка закрывает Comedy Woman и переезжает в Армению? На протяжении периода самоизоляции Еприкян сопровождает публикации в микроблоге понурыми тегами, свидетельствующими о визите на Кавказ поневоле, будто жизненные обстоятельства вынудили женщину покинуть Россию. За 12 лет у руля юмористического проекта ТНТ Наталье пришлось столкнуться с массой трудностей и препятствий.

Артистки покидали шоу по разным причинам: так, Марина Кравец перешла в мужской лагерь Comedy Club, Екатерина Баранова забеременела и не вернулась к коллегам. В 2016-м году Еприкян запустила новый кастинг, решив обновить состав проекта. Разумеется, подобные кадровые рокировки нелегко выносить морально, ведь необходима внимательность и немалая доля личной ответственности как руководителя. Но и это еще не все: вскоре на ТНТ обрушился шквал критики за неудачную шутку: молодая особа из Ингушетии была представлена в «грязном» контексте — как девушка с низкой социальной ответственностью.

Затем последовал иск от внука советского генерала Дмитрия Карбышева. Возможно, из-за столь частых испытаний извне и падения уровня стрессоустойчивости Наталья Андреевна срывается на подопечных с удвоенной силой. Однако постоянные распри, естественно, не помогают в творческой работе и неотъемлемым вспышкам вдохновения в коллективе, а скорее, напротив, подтачивают группу энтузиастов изнутри. Любопытно, что Наталья родилась и росла в Грузии, а затем семья девушки переехала в Москву по работе. Что же заставило Еприкян вдруг податься в Армению? Может быть, властная звезда юмора отправилась в эту страну из-за мужчины.

Наталья явно путешествует не одна — достаточно взглянуть на фотографии актрисы. Если эпоха Comedy Woman на самом деле подошла к концу, то это наверняка ознаменует окончательный развал шоу. Но нельзя исключать, что Еприкян попросту пережидает пандемию в приятной для себя атмосфере и вовсе не собирается ставить крест на проекте.