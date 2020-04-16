Марьяна Ро ответила на обвинения Инстасамки в совращении 15-летнего парня

Вчера, 23:20

Бывшая девушка Ивана Гая вынуждена оправдываться перед своей возмущенной аудиторией.

Что-то страшное творится с популярной юной блогершей Инстасамкой! Девушка недавно сама опубликовала откровенное видео со своим парнем в постели, а теперь говорит, что своими глазами видела интимный процесс совращения Марьяной Ро малолетнего парня. Обвинение очень серьезное, говорить подобное только из-за попытки привлечь к себе внимание было бы очень глупо. Теперь Марьяна Рожкова имеет полное право привлечь Инстасамку к ответственности через суд.

К тому же, Ро уже ответила на обвинения в совращении 15-летнего парня, и, если верить ее словам, быть такого не могло ни при каком раскладе. Во-первых, Инстасамка говорила, что противозаконные отношения с молодым человеком у Марьяны были на Кипре примерно месяц назад, в то время как Ро не была на Кипре вообще никогда. Месяц назад она была на Мальдивах, и активно публиковала посты оттуда.

Во-вторых, бывшая девушка Иван Гая давно уже несвободна и состоит в серьезных отношениях с рэпером Фейсом. Обвинение в развращении малолетнего также кидает тень на ее верность музыканту, что может заставить Марьяну вызвать оклеветавшую ее блогершу в суд.