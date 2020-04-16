«Я ТРЕЗВА ТЫСЯЧУ РАЗ» или как Дана Борисова «взорвалась» из-за упреков в пьянстве

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Теледиву сильно задели обвинения, в своих оправданиях она перешла на грубость.

Дана Борисова выложила в Instagram видеоролик с танцами — телеведущая поделилась как проводит время на карантине. Непричесанная Дана с неидеальным макияжем станцевала под хит группы Little Big и получила массу комментариев подписчиков. Пользователи Сети сразу заметили, что при шатающемся танце Дана придерживается руками за стену и предположили, что ведущая попросту пристрастилась к спиртному. Но Борисова «взорвалась» из-за упреков в пьянстве и рьяно отвечала едва ли не каждому подписчику. «Я ТРЕЗВА ТЫСЯЧУ РАЗ», «Танцую как умею. Я не мегабалерина Волочкова», «Делала дорогущий тест на наркотики. Я чиста», — эмоционально доказывает интернет-пользователям Дана. Сразу становится понятно, что обвинениями в алкоголизме Борисову задели за живое. Ведь телеведущая почти не общается так много с подписчиками, а тут длинные оправдания не поленилась опубликовать.

Борисова не скрывает, что испытывала зависимость к запрещенным веществам и алкоголю. Дана поборола пристрастия и 26 апреля будет 3 года «чистоты». Телеведущая призналась, что три раза в день ежедневно на связи с медицинскими специалистами. Но вот в чем причина ее странного поведения — Дана не сообщает.