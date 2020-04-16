«Шумнуть по полной» - Джигурда вскрыл мотивы позорного участия в шоу Малахова

Вчера, 23:00

Никите, по его словам, пришлось изображать безумца из-за редакторов передачи.

Певец и актер Никита Джигурда не перестает раскрывать подноготную телевидения, а недавно вскрыл и мотивы своего позорного участия в шоу Андрея Малахова. В передаче артист представал как полубезумный чудак, который поливал грязью всех и вся, в то время как сейчас Никита ведет себя совсем иначе. Под публикацией на его странице в соцсети, где Джигурда крайне тепло отзывается о близком друге, о котором ранее говорил гадости, один из поклонников поинтересовался причиной резких перемен. Певец тут же дал ответ: «шумнуть по полной» ему и его семье пришлось только из-за редакторов ток-шоу Малахова.

Оказывается, организаторы передачи не хотели предавать огласке дело подруги певца Людмилы Браташ только потому, что оно было недостаточно скандальным. Джигурда же, как видно, готов был стать клоуном на этой передаче, чтобы добиться расследования «убийства» его кумы. Впрочем, итог шоу всем известен – из-за выбранного образа безумца заявления Никиты никто не хотел воспринимать всерьез, но каждый, кому не лень, обвинял его в том, что он сам приложил руку к уходу Браташ из жизни. Никита действительно «шумнул по полной», как и хотел, но вместе с этим стал всего лишь очередной жертвой передачи Малахова, навсегда испортив себе имидж.