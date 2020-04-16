Карантин не помеха или как сын Королёвой тайно сыграл свадьбу со Слугиной

Сегодня, 14:07

Округлые формы Маши, публичные намеки — всё это указывает на вынужденное торжество.

Сегодняшний день семья Наташи Королёвой и Тарзана забудет ещё не скоро, ведь единственный сын певицы тайно сыграл свадьбу с Марией Слугиной. На это указывает неоднозначный презент от возлюбленной Архипа со смелым намёком на особенный день. Даже карантин парочке не помеха!

В Instagram Архип опубликовал снимок вкусного гостинца от возлюбленной, где примечательной стала надпись на пирожном: «Наш день», — явно намекает Слугина на особенное событие в жизни возлюбленных. Около года поклонники следили за стремительным развитием отношений Маши и Архипа: модель старше Глушко на 7 лет, но, видимо, любви все возрасты покорны. Впрочем, не исключено, что скоропостижное торжество вызвано грядущим пополнением в семье Королёвой. В последнее время формы модели заметно округлились — смеем предположить, уже в ближайшее время Наташа может стать бабушкой. Иначе, зачем молодой паре играть свадьбу на карантине, лишая себя шумного торжества? Мария с лёгкостью влилась в семью Архипа, хорошо поладила с его родителями, а потому, не удивительно, что Слугина могла намеренно ускорить официальное соединение семей рождением наследника.