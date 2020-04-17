В преддверии фарфоровой свадьбы, Варум раскрыла секрет счастливого брака с Агутиным

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Они прожили вместе 20 лет, несмотря на измены и предательство.

Поклонники пары наслышаны о любовных похождениях Леонида – мужчину не раз ловили в кадр во время поцелует с любовницами. В недавнем интервью Варум раскрыла секрет счастливого брака – об очередном кризисе говорить пришлось много.

Когда Варум уже собирала вещи, ее мать в слезах просила дочь оставить все обиды. В тот момент Анжелика переосмыслила свои представления о мужчинах и решила постичь их психологию. Певица поняла, что сильный пол нуждается в «подвигах» и «завоевываниях», только тогда они чувствуют себя полноценно живыми. Такими словами Варум для себя оправдала измену мужа. Кризисов было много – но все же женская мудрость одержала верх. Недавно пара показала, как проводит семейный вечер в преддверии фарфоровой свадьбы. Судя по кадрам, между ними до сих пор присутствует любовь.

Каждый решает сам за себя – стоит ли давать человеку второй шанс. Анжелика с высоты прожитых лет твердо уверена – стоит. Несмотря на разногласия с супругом, Варум до сих пор остается однолюбом и прощает мужу его похождения. Стоит сказать, что с 2018 года в новых изменах Агутин замечен не был.