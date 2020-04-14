Лолита, лучше молчи! Бузова прикидывается лучшей поружкой певицы ради «грязного белья»

Сегодня, 14:10

Певица смогла на удивление складно «спеться» с молодой звездой.

Лолита едва ли ни с первой встречи прониклась симпатией к Оле Бузовой. Поющая ведущая также ответила ей взаимностью. С тех пор они, как лучшие подружки, постоянно на публике обмениваются комплиментами, а с наступлением карантина совместный прямой эфир был неизбежным. После него выяснилось, что Бузова для женщины без комплексов теперь настоящая отдушина. Проблема лишь в том, что идея «сливать» все нюансы личной жизни и сведения о новых любовниках ведущей самого скандального шоу России – так себе затея. Так и тянет сказать, Лолита, лучше молчи!

В определенный момент общения с Лолитой Бузова поняла, что скандальности их диалогу сильно не хватает. Именно поэтому она, по появившейся на «Доме-2» привычке, начала выведывать у Лолиты одна ли она проводит карантин. Выяснилось, что это не так. У Милявской уже имеется молодой человек, личность которого она скрывает. Тем не менее, Оле она рассказала, что он состоялся во всех отношениях и сторонится публичности. Но главное – он снова младше певицы. Видимо «грабли» в отношениях с Дмитрием Ивановым ее ничему не научили.

Вполне вероятно, что Лолита поняла, что сейчас внимание публики на себе следует задерживать любым доступным способом, потому и решила дать Бузовой всю возможную сенсационную информацию о себе на данный момент. Жаль, что Оля использует ее исключительно в целях самохайпа и вряд ли относится к Лолите с той же искренностью, что и сама Милявская. Прикидываться лучшей подружкой ради грязного белья - не самая непривычная из Олиных ролей.