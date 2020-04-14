Черно и Оганесяна выгоняют с «Дома-2»!

Сегодня, 09:04

С этого может начаться новый выпуск шоу: Иосиф жёстко унизил и оскорбил Беккужева. Будет месть.

«Беккужев сдался, падла!» - Оганесян в новой сторис решил показать себя брутальным мужчиной и прокомментировать несостоявшийся баттл с ведущим «Дома-2».

Естественно, такие громкие и унизительные слова не останутся незамеченными — Антон Беккужев относительно новый ведущий и ему нельзя терять авторитет и уважение участников шоу.

Но если он никак не отреагирует на слова Иосифа, то он непременно утратит не только авторитет — его просто-напросто перестанут слушаться в «Доме-2» и ни во что не ставить.

Антон, на правах ведущего, выгонит Черно и Оганесяна — в этом можно не сомневаться. Конечно, без причин этого он не сделает и будет ждать поводов от своих новых «врагов».

И как только появится хоть малейшая причина — Беккужев её использует и попрощается с эпатажной парой.

Саша Черно, вероятно, ещё не знает об оскорблении, да и Иосиф ей не расскажет - девушке сейчас нельзя волноваться, ведь кроме островов и поляны им негде жить и это может сильно ударить по психике беременной Саши.