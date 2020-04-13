Худые не в моде! Кудрявцева отказывается следить за здоровым питанием

Вчера, 22:00

Более того, Лера высмеивает вегетарианцев и их привычки.

Поклонники ожидали от Леры Кудрявцевой, что после перенесенной операции по удалению имлпантов из груди, блондинка возьмется за голову и начнет вести здоровый образ жизни. Но традиционное русское «авось» оказалось для ведущей более подходящим вариантом. Теперь она насмехается над вегетарианцами в социальных сетях, будто показывая, что подобный образ жизни не для нее и даже в 48. Популярные нынче тренды «обнуления» главная звезда НТВ отрицает.

Лера Кудрявцева никогда не страдала лишним весом, потому всю свою карьеру, несмотря на разницу в возрасте, умудрялась охмурять молодых завидных женихов. Теперь на карантине можно набивать щеки разными вкусностями и не торопиться просыпаться к первому будильнику. Лера, однако, решила пойти еще дальше и заранее заявила, что о том, как будет выглядеть переживать не намерена. Несмотря на спортивного мужа, хоккеиста Игоря Макарова, сама к спорту отношения Лера иметь не хочет и тем более к здоровому питанию. Настолько, что она считает нужным выставлять это на смех.

Не подобные ли заявления показывают, что секси-бабушкой Кудрявцева быть не намерена. В конце концов, худые давно не в моде. Лера всю жизнь стремилась к этому образу, но в конечном итоге все закончилось лопнувшими имплантами. Неудивительно, что ведущая сильно разочаровалась и теперь решила наконец пожить для себя. Корить ее за это, естественно, неправильно, главное, чтобы на здоровье подобные «плюс-сайз» амбиции не отразились.