Сыну Петросяна и Брухуновой уже 3 года или почему комик развелся со Степаненко

Сегодня, 19:10

Елена могла расстаться с мужем из-за неожиданного «подарочка».

Ребенок четы Евгения Петросяна и его помощницы будоражит поклонников. Недавно Татьяна Брухунова интересно пошутила, заметив, что материнство ей приписывает уже на протяжении 3-х лет. Неужели сыну Петросяна и Брухуновой уже 3 года? Так почему же на самом деле комик развелся с Еленой Степаненко? Дело в том, что первая тревожная информация о крахе брака знаменитостей появились еще на заре 2018-го года. Если ребенку Татьяны и Евгения на самом деле 3 года, то выходит дата рождения мальчика – 2017. Не исключено, что после столь ошеломляющего известия Степаненко как раз и подала на развод.

Причем этот процесс был крайне изнуряющих для обеих сторон, а Елена Васильева частенько чуть ли в открытую выражала неприязнь к мужу. Разумеется, по большей мере женщина пыталась отшучиваться, но полностью утаить бурлящий поток негативных эмоций все-таки не удавалось, и это не кажется удивительным. Если случилось подобных масштабов предательство, то держать себя в руках – задача невыполнимая.

Примечательно, что отношения Брухуновой и Петросяна начались еще в 2013-м году. Догадка о появлении наследника спустя 4 года приобретает разумные объяснения. За этот период ассистентка Евгения Вагановича нашла нужный подход к пожилому кавалеру, ну а тот смог осуществить давнюю мечту о рождении второго ребенка, ведь у Петросяна только дочь от первого брака – Викторина.

По-видимому, появление общего наследника на свет пара скрывала. На тот момент такая информация была бы излишней, поскольку грандиозный светский скандал из-за неожиданного развода со Степаненко и так был губителен для восприимчивого артиста. Выждав нужное время, супруги, похоже, решили: держать в тайне факт рождения дитя больше ни к чему. Публика привыкла, проблемы с имуществом почти улажены - потребность в конспирации сразу же отпала. Вероятно, что сын Брухуновой и Петросяна действительно родился в конце марта этого года, но череда любопытных совпадений все-таки заставляет задуматься.