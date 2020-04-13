Бизнесменша за еду. Бузова выбивает себе контракт с «Дошираком»?

Сегодня, 18:15

Скандальная ванна с вермишелью – не от безделья, а от жажды денег.

Появившаяся в откровенном купальнике, в ванной наполненной вермишелью быстрого приготовления Ольга Бузова продолжила свою серию безумных челленджей, начатую неделю назад с любовником Давой. Пример Манукяна оказался крайне заразным и от поедания корма из собачьей миски Оля пошла дальше – теперь она отрезает себе волосы и принимает ванны из вермишели. И если все остальное смысловой нагрузки не несло, то «съедобная» ванна заслуживает особого внимания, ведь учитывая бизнес таланты Оли неудивительно, что тем самым она решила привлечь внимание «Доширака» и выбить с ними рекламный контракт. В период карантина, когда все подработки «накрылись», лишний заработок явно к месту.

Бузову особенно влечет к продуктам питания. Она рекламирует йогурты, чипсы и даже целый супермаркет «Пятерочка». Настоящая бизнесменша за еду! Неудивительно, что следующей ее целью стал преуспевающий на сегодня «Доширак», доходы которого во время карантина наверняка возросли. Оля уверена, что такой шикарной презентацией, какую устроила она, у нее получится привлечь внимание компании. Учитывая, что уже на следующий день после размещенного ролика о ванне из вермишели говорит вся Россия – задача Бузовой удалась.

Еще пару лет назад пресса не уставала нахваливать Олю, говоря, что все, к чему она прикасается, превращается в деньги. После унизительного закрытия не оправдавших себя ресторанов доверие к Бузовой-бизнесмену снизилось, а вот использовать бывшую блондинку в рекламных целях никто не запрещал. Да и сама она, как оказалось, только за!