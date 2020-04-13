45 - Навка ягодка опять? Фигуристка готова ко второй молодости без Пескова

Сегодня, 18:00

Данный возраст для всех женщин – особенная дата.

Татьяна Навка сегодня отмечает свой день рождения, принимая поздравления от всех звездных коллег, но не забыв поздравить себя и самостоятельно. Как говорится, себя не похвалишь – никто не похвалит, но Навка помимо похвалы оголила также тему для обсуждений своего будущего. Как ни странно, сделала она это, заговорив о прошлом. Судя по сказанному, Татьяна готовится ко второй молодости, но уже без влиятельного мужа-политика Дмитрия Пескова.

В народе говорят, 45 – баба ягодка опять, только первое слово фигуристка заменила своей фамилией и решила взять, как формулу на ближайший год. В поздравлении себя Навка много разглагольствует на тему того, какая она талантливая и хорошо воспитанная. Семье уделила Татьяна особое внимание, но мужа упоминать не стала. По ее мнению, никакой заслуги в ее популярности на сегодняшний день у Пескова нет. Это как нельзя прозрачно указывает на то, что Навка устала от обыденности будней с пресс-секретарем президента и явно не готова к судьбе вечной «кремлевской невесты».

И раньше Татьяна всячески указывала на то, что жизнь в «золотой клетке» - не ее выбор. Работа на телевидении стала единственной отдушиной для фигуристки, и только совместная дочь заставляла олимпийскую чемпионку постоянно возвращаться к Пескову. Тем не менее, примеры женщин, которые смогли реализовать себя и без влиятельных мужчин вдохновляют и юбилей для начала новой жизни – чем не прекрасный повод?