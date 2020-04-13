Очередной удар для Гуфа. Топурия намекает на беременность от Деньгова

Сегодня, 15:15

Складывается ощущение, что на рэпера наложили порчу.

Кэти Топурия после Айзы Анохиной была главной любовью рэпера Гуфа. Алексей Долматов («мирское» имя певца) со слезами на глазах признавался, что расставание с девушкой стало для него настоящей трагедией. Теперь же ему предстоит снова переживать душевные терзания, потому как Топурия подготовила для него очередной удар. Девушка намекает на беременность от Льва Деньгова, ее молодого человека, с которым она уже около полугода. Солистка «А-Студио» разместила в своем Instagram провокационное фото в облегающем платье, а в качестве комментария выбрала лаконичное «до». Само по себе напрашивается добавить – «до беременности».

Кэти никогда не отрицала, что хотела бы стать мамой еще раз. Она растит прекрасную дочку, регулярно выкладывая с ней ролики в соцсети, тем не менее бизнесмен с говорящей фамилией явно хочет и своих наследников, а общий карантин стал для этого прекрасным поприщем, потому Топурия и решила порадовать поклонников своими откровенными фото, чтобы они запомнили девушку в ее лучшей форме. Не радуется открытости бывшей только Гуф, для которого ее семейное счастье наверняка повод в очередной раз сорваться.

Только недавно бывшая жена Алексея Айза Анохина размещала рэпера в больнице, где тот поправлял свое психическое здоровье, но после намеков со стороны Топурии неудивительно, если Айзе снова придется выручать Гуфа снова. Сердечные терзания он переживает очень тяжело, а вот рождение ребенка Кэти и не от него явно воспримет еще хуже.