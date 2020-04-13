Одна, но с дочкой. Шишкова отказалась от любовника-миллионера из-за Алисы

Сегодня, 15:00

Алена не смогла оставить девочку на Симону и безразличного Тимати.

Еще недавно приближенные Алены Шишковой, бывшей Тимати, говорили, что девушка собирается покинуть Россию ради любовника-миллионера. Тем не менее, Алена как можно быстрее попыталась эти слухи развенчать, хотя турецкий жених, судя по его соцсетям, был готов ради блондинки на всё. Однако, на сладкие речи заморского принца Алена не повелась, потому как в ней заговорила мама. Шишкова поняла, что оставлять Алису в России на таких опекунов, как Симона и Тимати – не лучшая затея. Бабушку интересуют одни лишь лайки, папу только бизнес. Вот и приходится жертвовать личной жизнью. Шишкова одна, но с дочкой, о мужской поддержке она уже, наверное, забыла.

Всей правды за отношения отношения с Омидом Тахмасеби Алена явно не рассказала. Неспроста он делал ей дорогие подарки, романтические «созвоны» в Instagram они устраивали, а какие красивые признания турецкий бизнесмен делал девушке все в тех же соцсетях… Шишкова могла бы наконец наладить личную жизнь и вычеркнуть Тимати из нее раз и навсегда. Тем не менее, ответственность за Алису оказалась выше, потому красивым ухажером снова пришлось пожертвовать.

Больше всех факт того, что Алена осталась в России взбесил мать Тимати Симону. Бабушка так надеялась, что сможет наконец забрать Алису под свою полноценную опеку, но теперь ей снова придется делить воспитание с Шишковой. Уверенную в том, что именно ее воспитание является самым правильным (ведь по этой методике она вырастила Тимати с его братом) Симону удручает то, что Алена портит все заложенное ей, давая Алисе быть просто ребенком, а не «спартанским воином».