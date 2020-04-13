Гей Петров намекнул на отношения с Щербаковым и Навальным

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Андрей раскрыл личности своих возлюбленных.

Недавно блогер Петров показал своим фанатам в telegram-канале мужчин, в которых он влюблён. Примечательно, но в списке оказались те, которых было бы сложно заподозрить в нетрадиционной ориентации. Андрей намекнул на отношения с комиком Щербаковым и политиком Навальным.

Это очень удивило подписчиков. Сейчас Петров отдыхает на Бали, самоизоляция проходит в райском уголке. Удивительно, но Андрей в одном из своих интервью рассказывал, что его прошлые отношения с мужчиной были ужасными. Он встречался с тираном, чьё имя до сих пор не может раскрыть из-за работы бывшего в политике.

Экс-парень Петрова был серьёзным человеком, судя по сказанному Андреем, он запрещал носить блогеру макияж и ярко одеваться. Они не ходили вместе в людных местах, а большую часть времени проводили дома.

Кто знает, может тем самым тираном в жизни Петрова был Навальный?

По поводу Щербакова тоже стоит подумать, ведь Андрей уверяет своих преданных фанатов в том, что больше всего его привлекают умные парни. Тогда при чём тут Алексей? Ведь над его низким интеллектом смеются даже его коллеги, а он и не отрицает эту данность.

Возможно, Андрей ранее общался с Алексеем, но вскоре их интрижка закончилась. Из-за быстро растущей популярности Щербакова он бы ставил свою репутацию «настоящего мужика» под удар, общаясь с геем блогером.

В любом случае, сейчас сердце Петрова открыто для новых отношений. Он живёт счастливой жизнью, где смог многое достигнуть своим трудом.