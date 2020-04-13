Карантин срывает маски или как Ани Лорак «заплыла» без уколов красоты

Сегодня, 06:30

Другие глаза, «распухший» овал — певица совсем на себя не похожа.

После долгого молчания Ани Лорак провела домашнюю трансляцию, на удивление певица заметно изменилась после последнего публичного появления. Самоизоляция не прошла бесследно, так как почти каждая звезда показала свою натуральную красоту, дебют произошел и у Лорак. Прежний идеальный овал лица артистки сменился на «распухший», а глаза Ани буквально сузились за несколько недель. Фанаты знаменитости привыкли видеть ее всегда при «параде» и не задумываться, что до этого над ее внешностью уже «поколдовали» после чего становится совсем не похожей на себя. Такие изменения говорят, что Лорак все же пользовалась услугами по улучшению своей внешности. Но, после того как соответствующие заведения были закрыты, Ани Лорак «заплыла» без уколов красоты, так как регулярно не смогла корректировать свои недостатки.

Возможно, решиться показать себя певица смогла только потому, что уверена в своей публике, которая любит артистку не только за ее внешность, но и за ее творчество. И так как многих ее коллегам хватило смелости раскрыть все карты, Ани пришлось принять тот факт, что карантин срывает маски, с которыми артисты уже много лет вводят в заблуждение поклонников.