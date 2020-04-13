Муцениеце может потерять место в «Голос дети» благодаря Прилучному

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Агате сейчас необходима психологическая помощь.

Агата Муцениеце соведущая Дмитрия Нагиева в шоу «Голос.дети» сейчас испытывает трудные времена и, скорее всего, переживает психологический стресс после ее избиения Павлом Прилучным.

Очевидно, что актрисе в таком состоянии тяжело общаться с посторонними людьми, а про чужих детей и вовсе не может идти речи, из-за чего Агата рискует не появиться в финале шоу.

Ведь основная роль Агаты как ведущей заключается в поддержке молодых дарований перед выходом на сцену.

Однако если учесть, что сейчас происходит в жизни Агаты, можно сказать, что вряд ли руководство «Первого канала» позволит ей остаться в программе. Ведь Муцениеце сейчас требуется помощь психолога, без оказания которой актриса рискует перенести свои семейные проблемы на маленьких участников шоу.

Более того, если Агата потеряет свое место из-за ситуации с Прилучным, то руководство «Первого» всегда сможет сослаться на политику канала, которую озвучивал в свое время Нагиев.

Муцениеце не должны были приглашать во второй раз для участия в «Голосе», судя по словам Дмитрия. Однако актриса стала первой, кто появился в программе дважды.

Не исключено, что появление Агаты в шоу произошло благодаря Прилучному, который лично знаком с женой Константина Эрнста, более того Павел снимался с Софьей Эрнст в фильме «Союз Спасения».

Так или иначе, если Муцениеце потеряет место в «Голос.дети» после произошедшего, то можно с большей долей вероятности сказать, что след прямиком ведет к Прилучному. Которому сейчас очень выгодно, чтобы Агата осталась без работы и зависела от своего (пока еще) мужа.