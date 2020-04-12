«Фикцию и дичь строить – не моё!»: Денис Мокроусов покинул «Дом-2» непобежденным

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Отношения с Савкиной пошли не по сценарию.

Недавно на проекте под вопросом ухода было несколько участников: Мокроусов, Левченко и Хохлов. Денис пришёл на проект исключительно ради семьи с Алёной Савкиной. Однако пара долго не продержалась, хотя мужчина внушал доверие и уверенность участнице.

Денис Мокроусов покинул «Дом-2» непобежденным со словами: «Фикцию и дичь строить – не моё!» Парень признался, что отношения с Савкиной пошли не по сценарию, который она планировала.

Одиноких и нескандальных участников часто очень быстро выгоняют с проекта, ведь не многие готовы начинать отношения ради продолжения съёмок в проекте.

Среди фанатов до сих пор ходит один очень важный вопрос – Любовь на проекте настоящая или по сценарию? Многие экс-участники говорят об одном – о наигранности и «актёрах» проекта. Вот и Мокроусов не стал молчать, подтверждая теорию о ненастоящих чувствах участников за деньги.

Любви на «Доме-2» не существует?

Естественно, любовь на проекте имеет место быть. Однако многие участники после замужества, если чувства взаимны и чисты, уходят за периметр, чтобы построить настоящую семью. Например, Дарья Пынзарь до сих пор счастлива в браке с Сергеем.

Просто для многих других участников может быть важнее именно финансовая сторона вопроса. Например, рожать на «поляне» намного выгоднее.