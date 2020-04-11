Игорь Николаев игнорирует вопросы о старшей дочери-враче

Вчера, 23:40

Певец будто вычеркнул наследницу из жизни.

Композитор и певец Игорь Николаев вернулся из больницы домой и наслаждается времяпровождением с маленькой дочкой Вероникой и супругой Юлией Проскуряковой. Артист выглядит отлично и был в настолько хорошем настроении, что лично отвечал на каждый комментарий под роликом, где малышка-дочь делает ему прическу. Однако, вместе с этим, Игорь по неизвестной причине игнорирует вопросы о старшей дочери-враче так, будто совсем вычеркнул наследницу из своей жизни.

Знает ли вообще Николаев как приходиться его старшей дочери в настоящие дни, которые особенно стрессовыми являются для медиков? Когда он в последний раз с ней общался? Настолько можно судить по публикациям артиста, последняя их встреча состоялась еще в прошлом году. Похоже на то, что с заботами о младшей дочери, а также большое количество житейских проблем поглотили все время Николаева, у него не осталось ни минутки на Юлию, почему они и прекратили всякое общение сейчас.