«Открыли купальный сезон»: Вайкуле высмеяла карантинную купальщицу в Юрмале

Вчера, 23:20

Певица с доброй иронией обратила внимание на странное поведение незнакомки.

Коронавирус охватил всю планету, но не все хотят мириться с тем, что следует откладывать развлечения до лучших времен. В Юрмале певица Лайма Вайкуле застала презабавную картину, а именно карантинную купальщицу сейчас, когда погружаться в морскую воду слишком холодно. Артистка по-доброму и оптимистично высмеяла женщину в новом видео на своей странице.

«Наступила весна, можно сказать, почти лето. Мне так жарко! Вот, открыли купальный сезон. Так что, ребята, здоровья всем! До встречи», - сказала Лайма в ролике.

Конечно, сложно не уловить иронию в том, что Вайкуле «жарко», ведь и она сама и другие прогуливающиеся по пляжу люди, одеты довольно тепло. Зато купальщица явно не чувствовала холода, возможно, из-за закаленного организма – женщина погружалась в воду в одном купальнике. К слову, некоторые поклонники Лаймы заметили, как купальщика прокрутила пальцем у виска, когда певица указала в ее сторону. Очевидно, купалась она точно не для привлечения внимания посторонних.