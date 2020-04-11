Джулия Ванг стала Томасом из-за «нездоровой» любви к Дэвиду Боуи?

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Экстрасенс решила «превратиться» в мужчину как раз после смерти мировой легенды. легенды.

Джулия Ванг, известная как ведьма из «Битвы экстрасенсов», все больше поражает фанатов своими метаморфозами. Звезда ТНТ теперь называет себя мужчиной, говорит о генетическом аспекте и яростно стоит на своем. Но даже Садальский насмехается над «странностями» Ванг. Почему она стала Томасом? Что «щелкнуло» в ее мыслях? Анализ новой внешности и поведения самой Джулии указывает на фанатическую привязанность экстрасенса к Дэвиду Боуи. Неужели она стала мужчиной из-за «нездоровой» любви к мировой легенде?

Ванг была красивой женщиной с эффектной внешностью. Но вдруг она резко начала винить во всех своих бедах ТНТ, говорить о том, что является мужчиной. Особенно странным это кажется после того, как находится странное совпадение. Экстрасенс решила «превратиться» в мужчину как раз после смерти Боуи. Ее внешность в облике мужчины, как две капли воды, похожа на образ Дэвида.

Помимо этого, Ванг несколько раз говорила, что в Боуи ее привлекает его «магия». Певец увлекался потусторонними темами и его всегда интересовали колдовские странности. Совпадение ли, что экстрасенс Джулия Ванг, ставшая звездой «Битвы экстрасенсов», решат говорить о себе в мужском роде и полностью копирует стиль мировой легенды почти сразу же после его смерти?

Судя по всему, Джулия настолько любила Боуи и его творчество, что смерть певца ее так глубоко ранила. Стресс, боль утраты — все это легко трансформируется в фатальную страсть. Остается лишь надеяться, что Джулия, она же Мистер Томас, сумеет найти себя и свое «Я», не травмируя психику.