Вчера, 23:40

Комик и актер доиграются со своими жестокими шутками - зритель не простит унижения.

Плавно и незаметно грубые и бесцеремонные шутки комика Гарика Харламова сместились с ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой на простых участников ее передачи. Вот теперь уже и видео, где люди очень неплохо поют весьма нетривиальную песню, юморист «Бульдог» называет «страшным видео», которое не все досмотрят до конца. Гарика живо поддерживает актер Оскар Кучера, называя участников шоу Гузеевой «оно», что, мягко говоря, очень неуважительно. Еще один друг Харламова Гоша Куценко и вовсе не нашел ничего интереснее, чем «оригинально и свежо» пошутить про коронавирус.

Но вряд ли шуточки актера и комика действительно пройдут для них безболезненно – сегодня они, образно говоря, плюют в лицо своему целевому зрителю, а завтра аудитория ответит им тем же. Более того, Харламов и Кучера «затевают русофобию», публично издеваясь над простыми людьми, тем самым закрывая для себя путь в большое кино. Какой российский режиссер позовет сниматься звезду, которая настолько ненавидит своего зрителя? Таких нет. Вот, например, Гоша Куценко дошутился до того, что сейчас его уже никуда не зовут сниматься, если речь о серьезной картине. Зато шутка про коронавирус ну очень «смешная».