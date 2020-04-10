«Не сходите с ума!» - Канделаки призвала не усыплять собак из-за страха заразиться коронавирусом

Вчера, 23:20

Ведущая перечислила меры безопасности, которые помогут уберечься от инфекции, оставляя питомцев живыми.

Карантин из-за коронавируса продолжается, а люди, тем временем, все чаще сталкиваются с большим количеством опасных фейков насчет этого заболевания. Один из них решила развеять ведущая Тина Канделаки: звезда призвала не усыплять собак из-за страха заразиться от них коронавирусом. «Друзья, не сходите с ума!» - пишет Тина и напоминает, что к настоящему моменту нет ни одного научно подтверждённого факта, что именно из-за собак данная болезнь получила распространение.

Естественно, любое животное, у которого есть шерсть, теоретически может быть переносчиком инфекции, но устранить эту угрозу очень просто всего лишь соблюдая меры гигиены. Специалисты не просто так повторяют простую истину – чаще мойте руки.

Стоит заметить, что ранее не собак, а коней, лебедей и летучих мышей обвиняли в том, что коронавирус получил большое распространение. При этом до сих пор точной информации по этому поводу нет, как и нет причин относиться с жестокостью к «братьям нашим меньшим».