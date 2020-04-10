Вопреки опыту Джоли, сыновья Меган Фокс готовятся к операции по смену пола?

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Дети актрисы показались на улице в неприглядном виде.

Не расчесанные, не стриженные и в розовых лосинах - именно такими увидели зрители сыновей Фокс в последний раз. На западе так принято - ни к чему не принуждать детей без их желания. Если мальчик хочет так выглядеть, родители не имеют права их переучать. Все помнят ситуацию с дочерями Джоли, которые в один день поняли, что являются мальчиками. Меган Фокс решила действовать по плану ее коллеги.

В сети стали шептаться - сыновья актрисы стали готовиться к операции по смене пола. Именно в тот день, когда репортеры засняли отдыхающую семью, из видели рядом с клиникой, где получают терапию трансгендеры. Видимо, Фокс решила конкретно заняться детьми и их «перевоплощением». В США операции по смене пола проводят с 16 лет, а старшему сыну Меган Фокс сейчас всего 8 лет, но гормональную терапию перед вмешательством никто не отменял. Стоит отметить, что супруг актрисы также никак не препятствует «наклонностям» сыновей.

Вопреки опыту врачей, многие звёзды поощряют стремления детей сменить пол. Джоли, Шарлиз Терон, теперь и Меган Фокс оказались «в одной лодке». Люди, не имеющие отношения к США, не могут понять такого наплевательского отношения к судьбе детей и требуют, чтобы органы по защите ребенка обратили внимание на звёздные семьи.