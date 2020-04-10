«Подмяла» по себя или как Волкова превратила мужа в Костика из «Ворониных»

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10 лет брака с «Верой Ворониной» не прошли бесследно для Карпова.

Екатерину Волкову многие запомнили благодаря сериалу «Воронины». Некоторые фанаты даже думали, что актриса действительно жена Костика, однако это не так. На протяжении 10 лет Волкова находится в браке с Андреем Карповым, который моложе ее на 5 лет. На первый взгляд, кажется, что семья Екатерины и ее молодого мужа просто идеальна, но так ли это на самом деле.

Недавно Волкова отметила с мужем 10 лет совместной жизни. Екатерина похвасталась, что они даже влезли в свадебные костюмы, что, несомненно, очень хорошо. Однако дальше Волкова добавила, что в их с мужем жизни есть не только положительные моменты, но и скандалы. Конечно, любая семья сталкивается с недопониманием и от этого никуда не деться. Но, похоже, что у Веры из «Ворониных» все гораздо серьезнее.

За 10 лет совместной жизни Андрей сильно изменился и это относится не только к внешности. Борода, томный взгляд, «потрепанный» вид, все свидетельствует о том, что Карпову, похоже, тяжело уживаться с «властной» женщиной. Конечно, в связи с тем, что Екатерина старше своего мужа на пять лет, ей, вероятно, не составило труда «перекроить» его под себя. О том, что Волкова «подмяла» супруга свидетельствует и поведение Андрея. Карпов никогда не перечит Екатерине на публике, что, возможно, повторяется и дома. Выходит, что Волкова превратила мужа в Костика из «Ворониных», который шел у всех на поводу.

Конечно, не исключено, что на самом деле Карпов не «подмят» под жену, а стоит с ней на равных. Но если учесть то, что актриса — сильная женщина, и поведение Андрея на публике, эта версия ставится под сомнение.