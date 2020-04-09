Дружба длиною в 15 лет или как Бадоев и Данилко породили слухи о другой ориентации

Сегодня, 14:08

Архивный снимок Сердючки «возродил» забытый скандал.

Пару месяцев назад Андрей Данилко поздравил давнего друга Алана Бадоева с Днем рождения. В качестве фото певец выбрал архивный снимок, сделанный в 2005 году на съемках клипа «После тебя…», где именинник выступил режиссером. Казалось бы, опубликовал снимок и ладно! Но выбор фото вытащил на свет давний скандал, которой еще 15 лет назад наделал шума в шоу-бизных кругах. Как итог, в 2020-м Бадоев и Данилко породили новые слухи о «другой» ориентации.

Дело в том, что спустя годы, в старой работе Алана вновь рассмотрели гомосексуальный подтекст. Что стало еще одним аргументом в домыслах о предпочтениях Данилко и Бадоева (у кого чего болит, так сказать). И хотя знаменитостей, скорее всего, связывает лишь дружба длиною в 15 лет, снимок доказывает, что тематика нетрадиционных отношений могла волновать режиссера еще в начале нулевых, когда он был счастливо женат на однокурснице Жанне Бадоевой. А работа над клипом, надо отметить, пришлась как раз на период беременности супруги.

Досталось и Данилко. Исполнителю роли Сердючки припомнили близкую «дружбу» с 19-летним актером его клипа, который мелькал во многих работах певца. Припомнили пластические операции, на которые артист решился в период тесного общения с парнем, и момент ресторанного знакомства, о котором певец имел неосторожность упомянуть много лет назад.

Так или иначе, архивный снимок стал поводом для новых разговоров, что, в принципе, на руку обоим друзьям. Ведь в свете «карантинного вакуума», любое упоминание об артисте — уже большая удача.