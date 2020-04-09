Развод Джигана и Самойловой подстроили их рабочие?

Сегодня, 15:00

Экс-сотрудница Оксаны ликует - начальница получила по заслугам.

В последние недели семья рэпера из Black Star активно обсуждается в СМИ и соцсетях. С одной стороны это личные проблемы, а с другой - скандал с невыплатой зарплат работникам магазина Оксаны Самойловой. Теперь в заголовках может появиться и третий вариант - взаимосвязь первых двух факторов.

Произошедшее выглядит слишком сюрреалистично. Конечно, ставить под сомнение зависимость Джигана от вредных веществ не имеет смысла, но измены - другое дело. Музыкант уже давно является популярной и публичной личностью, а значит, понимает, что любые его действия - повод для публикаций. В связи с этим сложно представить, что звезда Black Star решил «крутить интрижки» в людном месте, даже если он находился в пьяном состоянии.

В то же время подозрения возникают из-за высказываний экс-сотрудников Самойловой. Девушка, подавшая в суд на супругу Джигана, заявила, что той вернулся «личный бумеранг» от неё. Кроме того, она подчеркнула, что когда-то уже заверяла Оксану: рано или поздно всё встанет на круги своя.

Всё это наводит на мысли, что развод Джигана и Самойловой могли подстроить их рабочие. Узнать, где отдыхает звёздная пара, можно было по их публикациям в Instagram. Подослав к рэперу настойчивых и смелых девушек, можно было воспользоваться его состоянием и спровоцировать на определённые действия.