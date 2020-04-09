Степаненко тайно вышла замуж за любовника, чтобы скрыть имущество от Петросяна?

Сегодня, 08:00

Кажется, у Елены Григорьевны есть гениальный план.

У Степаненко появился тайный ухажёр! Об этом сообщили работники её нового шоу на «России-1»: коллеги юмористки уверяют, что Елена получает цветы и подарки от загадочного бизнесмена прямо на съёмочной площадке.

Поговаривают, что у «молодых» всё серьёзно. Настолько, что Елена Григорьевна уже собралась замуж за нового ухажёра: недавно их видели в ЗАГСе, наряженных и светящихся от счастья. Об этом написал внимательный очевидец, заметивший пару в госучреждении.

Пользователь предположил, что Степаненко пыталась назначить дату регистрации брака в разгар карантина, пока ЗАГСы свободны, и там не будет лишних свидетелей.

Конечно, странно, что юмористка решила так быстро узаконить отношения с человеком, с которым фактически только что познакомилась… Однако недавние наблюдения журналистов могут пролить свет на этот вопрос.

Дело в том, что у Елены Григорьевны нет наследников – самой близкой родственницей юмористке приходится родная дочь её ненавистного бывшего мужа Евгения Петросяна. Родной брат умер, а детей у артистки никогда не было.

Вполне возможно, Степаненко так спешит выскочить замуж повторно, чтобы скрыть своё огромное состояние от родственников Петросяна. И пусть с дочерью Евгения Ваганыча, Викториной, ей удалось сохранить дружеские отношения, Елене видимо всё же проще завещать всё загадочному бизнесмену.

А состояние у юмористки действительно не маленькое: недавно журналисты обнаружили, что в ходе развода Петросян передал ей целый миллиард рублей!