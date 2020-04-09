Баста довёл фанатов до слез, поддержав проект «Бесплатный ремонт» для пенсионеров

Сегодня, 06:30

Трогательным видео музыкант поделился в своём профиле.

На просторах Instagram недавно появился человек, который стал помогать обычным пенсионерам совершенно бесплатно. Люди быстро подхватили идею и стали рассказывать о нем на своих страницах. Сейчас аккаунт насчитывает более 120 тысяч подписчиков. Одним из заметивших данный проект оказался Баста. Рэпер решил поучаствовать в проекте «Бесплатный ремонт», чем довел своих фанатов буквально до слез.

Как только музыкант опубликовал на своей личной странице трогательное видео – люди просто не смогли сдержать эмоций. Многие стали благодарить Вакуленко за то, что помог и не стал «выпендриваться» данным поступком. За то, что рассказал о добром парне (теперь на него подпишется еще больше людей, а значит о проекте лучше узнают).

Сам Василий отметил, что не хотел освещать данный случай. Но, видимо, сделал это для того, чтобы как можно больше людей узнали о проекте. Для многих это станет поводом задуматься и помочь старикам. Возможно, кто-то захочет стать волонтером или поддержать основателя финансами. В таком деле они особенно необходимы. Так как все материалы покупаются за личные средства.