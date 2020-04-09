Жигунов на всю страну пристыдил Малахова и Корчевникова

Сегодня, 06:00

Общение с коллегами, которые не соблюдают карантин, оставило у актера неприятный осадок.

Сергей Жигунов несколько часов назад опубликовал пост на личной странице в Instagram. Актер публично пристыдил новостные каналы и ведущих, которые там работают. А все дело в том, что Сергея хотели позвать сначала к Корчевникову, затем к Малахову. На вопрос актера о самоизоляции и бушующем вирусе ответа не последовало.

Жигунов крайне возмущен такими внезапными предложениями. Вся страна сидит по домам, а его пытаются вытянуть на съемки, которые могут подождать до лучших времен. Понятно, что контент нужно делать даже в такое время. Ведь зрители сейчас прикованы к своим экранам и ждут новых выпусков. Но делать это ценой здоровья людей, как минимум, неправильно и глупо. Сам Малахов пропагандирует нахождение дома ничуть не меньше других. Получается, ведущий обманывает людей? Сам просит оставаться дома и в то же время зовет на шоу.

Поклонники Жигунова остались полностью на его стороне и сказали, что это очень правильные слова. Они считают, что никакая передача не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем. Вслед за поддержкой полились и оскорбления в адрес передачи «Пусть Говорят» и самого Малахова. Якобы он засоряет головы людей ненужной грязью и пустыми интригами.