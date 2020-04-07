Старушки класса «Люкс». Шаляпин намеревается соблазнить Мадонну

Вчера, 22:00

Особо к месту любовь певицы к молоденьким мальчикам.

Прохор Шаляпин уже давно заслужил славу главного «бабушкиного» сердцееда. Певец оставил за плечами уже несколько драматических историй, в которых фигурировали старушки-миллионерши, однако накануне в своем Instagram он прозрачно намекнул на то, что следующей его «жертвой» будет никто иная, как Мадонна. Именно ее намеревается соблазнить певец. Устав размениваться на никому неизвестных пенсионерок, Шаляпин решил, что теперь следует переходить на старушек класса «Люкс» из числа не только богатых, но и знаменитых.

Как ни крути, но короткими романами в качестве альфонса на безбедную старость не заработаешь и это Шаляпин понимает прекрасно. Именно поэтому ради больших побед приходится приносить большие жертвы. Видимо для этого певец поставил фотографии себя 10-летней давности, в которых его не отличить от кукольного Кена. Певец надеется, что именно в таком обличье сможет покорить королеву эпатажа.

Буквально недавно Мадонна закрутила роман с молодым человек почти в три раза младше ее. Совсем скоро Прохор перестанет проходить по возрасту у пожилых богачек, потому сейчас следует использовать все имеющиеся шансы. Тем не менее, замахнуться на место в постели Мадонны – это весьма амбициозный шаг. Правда, наблюдая за тем, что Мадонна сейчас не брезгует уже никем, понятно, что у Прохора есть абсолютно все шансы.