Мурашки, нервишки, мальчишки. Ивлеева возобновляет роман с Кридом?

Сегодня, 18:25

Элджею пора переживать, ведь Настю и Егора связывает весьма интимное прошлое.

Так как Настя Ивлеева теперь женщина замужняя, рассказывать что-либо о своих увлечениях она не рискует, дабы не спровоцировать Элджея. Тем не менее, некоторые увлечения из прошлого Настю никак не отпускают, точнее, их находит сама Ивлеева. Именно поэтому среди всего многообразия звезд российской эстрады, которые мечтают побывать в гостях эфиров Настюшки, она позвала именно Егора Крида. Элджей по этому поводу вполне может закатывать сцену ревности, ведь он наверняка в курсе прошлого, связывавшего Настю и Егора.

До того, как ведущая побывала в ЗАГСе, она неслабо воздыхала в сторону Крида, а любвеобильный певец не отказался охмурить блондинку. Тогда, находясь в рассвете своей славы, Ивлеева и Крид пережили бурный роман, который из-за чрезмерных амбиций пары ни к чему так и не привел. После, когда их пути пересеклись на премии «МУЗ-ТВ» 2018 года, публика заметила, каким «пожирающим» взглядом на Егора смотрела Настя, которая уже была в отношениях с сегодняшним мужем.

Теперь же, объявляя то, что эфир будет проходить с Кридом заметно, что ведет себя Ивлеева по формуле «мурашки, нервишки, мальчишки». Стоило ей упомянуть певца в своем анонсе, как у нее тут же задрожал голос и вся она заметно «съежилась», будто вспоминая что-то приятное. Не будет ли прямой эфир с таким настроением знаком к тому, что Настя возобновляет роман с Егором? Эффектный развод после выхода с карантина уж точно прибавит ей пару миллионов новых подписчиков.