За примерное поведение? Шепелев может разрешить младшей Фриске проведывать Платона

Сегодня, 18:00

Из всей родни покойной супруги, Дима готов облегчить условия только Наташе.

Несмотря на то, что младшая Фриске в конфликте своей семьи с мужем Жанны Дмитрием Шепелевым, всегда оставалась на стороне родителей, ей каким-то образом удавалось сохранять расположение ведущего. В отличие от родственников, она не пыталась постоянно конфликтовать и хайпить на этом. Напротив, сложилось впечатление, что из всех близких Жанны, именно она преследовала единственную цель – проведывать иногда племянника Платона. Шепелев, не уступавший своими принципами до этого ни разу, после трогательного поздравления Натальей его сына с днем рождения, может наконец растаять и за примерное поведение позволить видеться с племянников.

Возможно, именно благодаря Наталье ситуация и изменится в лучшую сторону. Не такая принципиальная, как все остальные в ее семействе, девушка может уговорить Шепелева смягчить позицию, ведь Платон растет, по сути, даже не зная, что у него есть любящие тетя, бабушка и дедушка. С появлением в жизни Шепелева Тулуповой ситуация лишь усугубилась, ведь мальчик настолько сдружился с невестой ведущего и ее дочкой от другого брака, что кто-то другой ему просто не нужен.

Фриске-младшая поняла, что действовать нужно иначе, чем до этого ее отец, а потому выбрала метод «пряника». Вот в Instagram она и распинается, как верит в то, что однажды все же сможет повидаться с мальчиком, а лучше, если он сам того захочет. Естественно, Наталья должна понимать, что без позволения Шепелева ничего этого не произойдет, потому остается только надеется, что Дмитрий все же смилуется хотя бы над младшей сестрой своей покойной жены.