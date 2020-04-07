Растить новых Серябкиных. Фадеев подумывает бросить музыку ради преподавательства

Сегодня, 15:00

Максим накопил столько жизненного опыта, что готов передать его другим.

Певец и продюсер Максим Фадеев стал часто интересоваться мнением своих поклонников по определенным вопросам. Теперь же совет маэстро понадобился относительно его, ни много ни мало, будущего. Фадеев спросил, как отнесутся поклонники к тому, что он бросит музыку ради преподавательства. Как оказалось, абсолютно все за, только если Максим пойдет не в государственное заведение. В результате под напором общественного мнения, Фадеев заявил, что готов создать и собственный университет, если потребуется.

По сути, для того чтобы растить в стенах учебного заведения новых Серябкиных опыта у Фадеева более чем достаточно. Лейбл MALFA, который уже давно не приносит Максу никакой радости висит на нем, словно «мертвый груз». Продюсер именно поэтому и подумывает бросить музыку, чтоб работать не с артистами, которые то и делают, что треплют ему нервы, а растить «звездочек» себе самостоятельно, чтобы потом полностью держать их под контролем. В будущем это позволит избежать повторения ситуации с Наргиз, Олегом Майами и прочими.

В ситуации, когда Фадеев наконец может распоряжаться собой, не будучи должным никаким артистом ни песен, ни стихов, он явно расслабился и стал выглядеть куда счастливее. Уделив внимание собственному творчеству и найдя в нем отдушину, Фадеев наконец решился на более ответственный шаг – обучать тому, как стать звездой с нуля. Если это у него удастся, то и программы вроде «Голоса» получат пожизненный запас новых участников.