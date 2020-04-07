Острый «карьеризм» или почему Еприкян из Comedy Woman избегает брака

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«Одержимость» работой неспроста завладела Натальей.

Вот уже 12 лет Наталья Андреевна руководит своим главным детищем на ТНТ. После анализа личной жизни артистки возникает вывод о довлеющем значении работы и попустительское отношение к амурным вопросам. Так почему же Еприкян из Comedy Woman избегает брака? Всему виной – острый «карьеризм» или существуют сопутствующие причины?

Бойкая девушка из КВН на глазах трансформировалась в непоколебимого лидера – Наталья держит подопечных в «ежовых рукавицах» и контролирует процесс съемок, не давая команде никаких послаблений. При всей закрытости и искусно создаваемом образе женщины-вамп, Еприкян, как и каждому человеку, отнюдь не чужды романтические чувства. Неоднократно в новостных источниках появлялись сообщения о беременности главы Comedy Woman, но… Шли месяцы, а слухи о ребенке так и оставались в области бульварных легенд. Дизайнера Кахабера Цискаридзе долгое время считают возлюбленным Натальи.

Однако никаких подтверждений этому не нашлось, разве что нечастые совместные выходы в свет и несколько снимков в микроблоге звезды. По-видимому, Еприкян так переживает за привычный ход карьеры, что опасается потерять голову от любви и посвятить себя семье. Наталье Андреевне подобные изменения в жизни могут казаться кошмарами, которые обязательно подорвут устойчивость ее положения в социуме. Возможно, юмористка переживает по поводу некоего служебного заговора, опасаясь потерять должность руководителя проекта.

Также эти опасения наверняка связаны с психологическими особенностями и перфекционизмом: быть может, Наталья Андреевна чувствует, что в случае декрета или замужества подопечные «наплюют» на обязанности или будет относиться к работе халатно и спустя рукава.