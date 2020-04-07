«В сопли трезвая» Дана Борисова в рванных чулках превратила дом в «помойку»

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Женщина любыми способами пытается привлечь внимание мужчин.

Дана ежедневно радует фанатов новыми публикациями и историями в Instagram. Недавно женщина публиковала неоднозначные видео с поеданием роллов, которое, судя по всему, было направленно на интерес именно мужской аудитории.

Примечательно, что Борисова сидела на диване в рванных чулках. Неужели у неё совсем нет денег на новые колготки? Из-за невнятной речи и сомнительного поведения кажется, что Дана «в сопли трезвая».

Следующий облик экс-ведущей «Армейского магазина» вводит в большее сомнение. Дана стояла перед зеркалом в полураздетом виде и демонстрировала свою фигуру. При этом на заднем фоне заметны разбросанные вещи: листы бумаги, обувь, крышки от бутылок.

После неоднозначных роликов артистка решила добавить, что она всех мужчин, которые ей пишут с просьбами о встрече, игнорирует. Однако это не отбрасывает тот факт, что Дана Борисова в рванных чулках превратила дом в «помойку».

Больше всего нагоняет страх мысль о дочери экс-ведущей. Впрочем, скорее всего, девочка до сих пор живёт с папой после скандала с полицией, скорой и побоями.

В любом случае, Дана большая молодец! Ведь она не сорвалась на злоупотребление запрещённых веществ, её организм сейчас полностью чист. Возможно, что такое поведение Борисовой обусловлено обычной скукой во время самоизоляции. Собачка Мишель отлично уживается под одной крышей со знаменитой хозяйкой.